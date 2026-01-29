Niegan amparo a Ocesa por homicidio de dos fotoperiodistas en el Axe Ceremonia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La empresa Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) no obtuvo la protección de la justicia federal luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México le negara un amparo promovido contra la imputación por el delito de homicidio en el caso del festival Axe Ceremonia, donde fallecieron los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Con esta resolución, Ocesa mantendrá su calidad de empresa imputada, la cual le fue asignada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) el pasado 14 de enero, cuando se determinó su posible responsabilidad penal por los hechos ocurridos durante el evento musical.

El recurso fue registrado bajo el expediente 68/2026, pero la jueza resolvió negar la protección constitucional solicitada.

La carpeta de investigación continúa abierta y se encuentra a la espera de ser judicializada ante un Juez de Control, en la que Ocesa figura como una de las cinco empresas imputadas por su presunta participación y responsabilidad en los hechos.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE AXE CEREMONIA?

El trágico accidente ocurrió durante la realización del festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, cuando una estructura metálica colapsó dentro del recinto y cayó sobre Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes se encontraban desempeñando su labor como fotoperiodistas acreditados.

La estructura, instalada como parte del montaje del evento, se encontraba en una zona de circulación y trabajo del personal de prensa. De acuerdo con los primeros informes, no contaba con las condiciones de seguridad necesarias ni con una supervisión adecuada que garantizara su estabilidad, lo que derivó en su desplome.

Tras el impacto, ambos jóvenes perdieron la vida a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Pese a la magnitud del hecho y a la muerte de los dos fotoperiodistas, el festival continuó con su programación, lo que fue duramente criticado y señalado como un acto de negligencia por parte de la empresa organizadora, al no suspender de inmediato el evento ni activar protocolos eficaces de emergencia.

La decisión de permitir que el festival siguiera operando, aun después de confirmarse los fallecimientos, generó indignación en el gremio periodístico, así como reclamos públicos por la falta de medidas de seguridad y la aparente minimización de lo ocurrido.

RESOLUCIONES JUDICIALES Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La negativa del amparo a Ocesa se suma a otro recurso rechazado promovido por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del evento y también señalada en el caso.

Para la FGJ-CDMX, estas resoluciones permiten que la investigación avance sin obstáculos legales y refuerzan la posibilidad de que se determinen responsabilidades penales por la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.