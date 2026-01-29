Congreso de Jalisco rechaza por tercera vez el reconocimiento legal de la infancia trans

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Por tercera ocasión, el Congreso de Jalisco rechazó una reforma a la Ley del Registro Civil que buscaba permitir que niñas, niños y adolescentes trans pudieran modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida.

La iniciativa fue desechada tras una votación que registró 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, correspondiente a la diputada del Partido Verde, Yussara Canales, manteniendo sin cambios la legislación estatal en esta materia.

ASÍ VOTARON LAS BANCADAS EN EL CONGRESO

La reforma fue rechazada con los votos de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde, además del diputado del Partido del Trabajo, Sergio Martín. En contraste, legisladores de Hagamos y Morena respaldaron la iniciativa.

Sin embargo, algunos diputados que habían manifestado apoyo no asistieron a la sesión, entre ellos Alberto Alfaro y Martín Franco, de Morena; Leonardo Almaguer, del PT, y Valeria Ávila, de Hagamos, lo que influyó en el resultado final de la votación.

CRÍTICAS POR CONTRADICCIÓN IDEOLÓGICA

Durante la discusión, el diputado Enrique Velázquez, del partido Hagamos, cuestionó duramente la postura de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas que, a nivel nacional, se pronuncian a favor de la igualdad y los derechos humanos.

El legislador señaló que en Jalisco estos mismos partidos votaron en sentido contrario, lo que calificó como una incongruencia y una falta de compromiso con las infancias trans, a quienes, dijo, se les volvió a cerrar la puerta al reconocimiento legal de su identidad.

LA POSTURA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Celenia Contreras defendió el rechazo a la reforma al considerar que permitir a personas menores de edad modificar su nombre y género en documentos oficiales carece de sentido común.

Aseguró que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no protege adecuadamente a la niñez jalisciense y subrayó que el Congreso local mantiene su autonomía para legislar conforme a su propio criterio. También reconoció que el tema refleja una profunda división dentro del Poder Legislativo estatal.

UNA EXIGENCIA PENDIENTE DE LA SUPREMA CORTE

La propuesta de reforma respondía a un criterio de la SCJN, que ha ordenado a las entidades federativas eliminar normas que impidan a las infancias trans el reconocimiento legal de su identidad de género.

Pese a ello, con esta tercera negativa, Jalisco se mantiene como uno de los estados que no han armonizado su legislación con los lineamientos del máximo tribunal, lo que podría abrir la puerta a nuevas controversias legales y revisiones judiciales.

UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO

El rechazo vuelve a colocar a Jalisco en el centro del debate nacional sobre los derechos de las infancias trans y el alcance de las sentencias de la Suprema Corte frente a las decisiones de los congresos locales.

Mientras colectivos y organizaciones civiles insisten en que el reconocimiento legal es clave para garantizar el bienestar y la dignidad de niñas, niños y adolescentes trans, el Congreso jalisciense mantiene una postura que prolonga la discusión y deja el tema sin avances legislativos.