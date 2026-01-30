Grupo Salinas adelanta pago al SAT y liquidará adeudo en 18 plazos; Salinas Pliego anuncia “nueva etapa”

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras más de dos décadas de litigios, controversias legales y declaraciones públicas cruzadas, el Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, alcanzó finalmente un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cubrir adeudos fiscales derivados de resoluciones judiciales firmes.

La autoridad tributaria confirmó que el corporativo ya realizó un pago inicial superior a los 10 mil millones de pesos y liquidará el monto restante mediante un esquema de pagos en parcialidades.

SAT CONFIRMA PAGO INICIAL Y ACUERDO DE PARCIALIDADES

En una tarjeta informativa, el SAT señaló que un grupo empresarial, sin mencionar directamente a Grupo Salinas, realizará un pago total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, monto que resulta de aplicar los beneficios y descuentos contemplados en el Código Fiscal de la Federación, a los cuales puede acceder cualquier contribuyente conforme a la ley.

De esa cifra, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron depositados en la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos programados, según informó la autoridad hacendaria.

El monto acordado representa aproximadamente 37.2 por ciento menos de los 51 mil millones de pesos que originalmente debía pagar el corporativo tras la resolución judicial definitiva.

Hasta el momento, el SAT no precisó si esta cifra corresponde únicamente al adeudo determinado por la Corte o si forma parte de montos mayores que, en distintos momentos, el gobierno federal estimó por arriba de los 74 mil millones de pesos.

GRUPO SALINAS ASEGURA QUE YA NO TIENE ADEUDOS

Por su parte, Grupo Salinas emitió un posicionamiento en el que sostuvo que, pese a no coincidir con las resoluciones judiciales, decidió concluir el proceso y cumplir con el pago para cerrar el capítulo.

“A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, publicó el corporativo en redes sociales, al señalar que busca “dar vuelta a la página” y enfocarse en sus operaciones y en la generación de valor para clientes y trabajadores.

El grupo también indicó que el acuerdo pone fin a un proceso que calificó como una controversia prolongada que se extendió por más de 20 años.

SALINAS PLIEGO CAMBIA SU FOTO Y HABLA DE “UNA NUEVA ETAPA”

Como suele ocurrir, Ricardo Salinas Pliego reaccionó públicamente a través de redes sociales tras concretarse el acuerdo con el SAT. El empresario cambió su fotografía de perfil por la imagen de un león herido que mantiene su corona, lo que generó múltiples reacciones entre seguidores y críticos.

La imagen generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos seguidores mostraron respaldo al empresario, otros ironizaron sobre el hecho de que finalmente tuviera que cubrir los adeudos fiscales tras prolongados litigios.

Posteriormente, el dueño de TV Azteca publicó mensajes y videos en los que aseguró que comienza “una nueva etapa”, destacando valores como optimismo y voluntad, además de compartir imágenes de actividades personales, lo que también generó comentarios y debates entre usuarios.

Con el primer pago realizado y un calendario de parcialidades en marcha, el proceso entra ahora en su fase final administrativa, mientras el empresariado y autoridades fiscales continúan bajo el escrutinio público.