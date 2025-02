Servicios no justifican incremento a predial

Familias de la colonia 23 de Abril se quejan de las deficiencias en el alumbrado y el agua potable

Por: Édgar Coronado

La colonia 23 de abril en Navojoa es una de las zonas con mayor incremento al impuesto predial este año; sin embargo, para muchos vecinos que radican en el sector, este aumento no se justifica, al haber problemas en los servicios de basura, agua potable y alumbrado público.

Martiniana Soto, una de las habitantes del lugar, explicó que por mucho tiempo han señalado las carencias de la colonia, no obstante, no han recibido respuesta a las deficiencias que se presentan, por lo que la inconformidad se ha acrecentado ante los incrementos anunciados.

Recordó que tan sólo en el suministro de agua potable, aún hay familias que carecen por la escasez, lo que ha obligado a que tengan que gastar recursos adicionales para la compra del vital líquido, a pesar de ser un derecho.

"Ya hemos juntado firmas tiempo atrás para pedir mejoras en servicios, pero no se nos ha atendido, incluso hay inseguridad, lo cual no justifica un mayor pago a los impuestos", consideró.

Otros vecinos del sector, que optaron por mantener su nombre en el anonimato, explicaron que la crisis económica que atraviesan imposibilita el poder hacer frente al pago del predial, sobre todo ante los incrementos anunciados, por lo que han tomado la decisión de momento de no pagar el impuesto.

"No hay ahorita justificación para un pago mayor, no hay calles pavimentadas y los servicios por ahora no son los mejores", consideraron.