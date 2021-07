Seguridad Pública pide no caer en extorsiones

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navojoa pidió a la población tener mucho cuidado al momento de responder una llamada en algún tipo de teléfono móvil o fijo, pues siguen las extorsiones telefónicas.

Luis Gerardo Villalobos Hernández platicó que, para no caer en esta práctica, es importante no responder llamadas de números que no conocen y colgar rápidamente cuando te dicen que tú número telefónico ha sido seleccionado para un beneficio.