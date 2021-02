Seguirá el subsidio a energía eléctrica

Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el mandatario federal puso en marcha de igual manera las instalaciones de la Guardia Nacional.

En su décima segunda visita a Sonora, López Obrador supervisó la obra del hospital que tiene un 85% de avance.

La gobernadora reiteró su compromiso en seguir trabajando para los sonorenses, así como de la mano del Gobierno Federal.

Por ello, pidió al presidente de México apoye al Gobierno de Sonora para equipar al nuevo hospital, el cual dará atención a todos los sonorenses.

"Muchas gracias presidente y hay que ser agradecidos con el apoyo brindado; se proyecta que esta obra concluya en el mes de julio, esto quiere decir que ahora necesitamos equiparlo, yo le pido de la manera más atenta y a nombre de todos los sonorenses, que nos ayude.

"Ya está trabajando el equipo de Insabi para el equipamiento, sería obviamente en especie, porque obviamente ustedes como Gobierno Federal tienen mucho más acceso a instrumentos y herramientas mejores y eso nos va ayudar mucho para poder equiparlo y poderlo inaugurarlo juntos", recalcó.

La mandataria estatal detalló que el nuevo hospital contará con área de hemodiálisis, mayor capacidad en el área de urgencias, unidad de quemados, nueve quirófanos, 170 camas, sala de cuidados intensivos, más de 50 consultorio, entre otras áreas.

"Esta idea se concibió antes de que pasara todo esto de la pandemia, nunca imaginé que fuera a ser un tema tan atinado porque no habíamos vivido lo que vivimos el año pasado y este año y la insuficiencia en los servicios médicos por la falta de capacidad, y no es que no quisiera, es que no había más para atender a la población.

"Y este será un espacio de enseñanza, un hospital escuela para la formación de muchos hombres y mujeres de bata blanca que servirán a nuestro país", manifestó la gobernadora.

HABRÁ APOYO

El presidente de México reconoció el trabajo que se ha realizado en Sonora y el esfuerzo para contar con un nuevo hospital de enseñanza para las nuevas generaciones de trabajadores de la Salud.

Se comprometió a seguir apoyando este proyecto de salud.

"Ya destinamos 800 millones de pesos para esta obra del nuevo Hospital General y vamos a destinar otros 800 millones para equipamiento, ese es el compromiso, esto no es un gasto, es una inversión.

"Es muy estimulante el constatar cómo se está realizando este hospital que de acuerdo a lo que nos informaron ya tiene un 85% de avance, y se estima una inversión para terminarlo de mil 200 millones de pesos, pero se van a necesitar alrededor de 800 millones de pesos para equiparlo", indicó.

López Obrador dijo que seguirá trabajando en infraestructura hospitalaria y espera que al finalizar su sexenio, el país cuente con los mejores hospitales y bien equipados.

Además, el presidente inauguró el cuartel de la Guardia Nacional en Hermosillo, y con este es el tercero que se inaugura en el Estado, pero se prevé se instalen dos más, uno en San Luis Río Colorado y otro más en Navojoa.

SUBSIDIO A ENERGÍA

López Obrador se comprometió a que este año Sonora cuente con el subsidio para el consumo de la energía eléctrica.

Se comprometió a ayudar a los sonorenses en verano, cuando las temperaturas se elevan.

"Llevamos muy buenas relaciones con la gobernadora Claudia Pavlovich, tan es así que me venía platicando acerca del subsidio de la luz, pero pensé que me iba a mandar un oficio, que no me iba a emplazar como lo hizo, pues claro que vamos a apoyar de nuevo a Sonora con el subsidio a la luz.

"Lo hemos hecho año con año, y lo vamos a hacer para que se ayuden y se apoyen los consumidores de la energía eléctrica por la situación tan especial que se padece en Sonora por las altas temperaturas, vamos a hacer los trámites, le vamos a dar la buena noticia al secretario de Hacienda de que ya hicimos este compromiso y los compromisos se cumplen", recalcó.