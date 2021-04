"Secuestra" Tinsa concesiones

Socios de Transportes Integrados de Navojoa (Tinsa) denunciaron que la empresa tiene prácticamente "secuestradas" sus concesiones bajo una total falta de transparencia, por lo que exigieron la intervención de la Dirección General de Transporte del Estado.

"Queremos que nos la devuelvan para trabajarlas, pero no nos dejan, nos dicen que no se puede; no nos permiten mejorar el servicio, ni nada; los directivos solamente nos hablan de deudas y más deudas", afirmaron Fernando Cabanillas, Karla Navarro Borbón, Javier Alcaraz, Cecilia Patrón, entre otros, en representación de la mayoría de los 47 concesionarios de Tinsa.