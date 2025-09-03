Se suspenden clases por huracán Lorena en los 72 municipios de Sonora

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), anunció la suspensión de clases en todos los niveles y en las escuelas públicas y privadas, a partir del turno vespertino de este miércoles 3 de septiembre.

Esta medida, recomendada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), aplica en los 72 municipios del estado, tanto para el jueves 4 como el viernes 5 de septiembre, en ambos turnos.

Esto luego de que se emitiera el pronóstico de lluvias intensas a extraordinarias y vientos fuertes a intensos, derivado del avance del ciclón tropical "Lorena", que se ha intensificado a huracán categoría 1.

La animación indica las condiciones actuales del #Huracán categoria 1 en la escala Saffir-Simpson, #Lorena. pic.twitter.com/PpINTKisUQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2025

AFECTACIONES EN SONORA POR LLUVIAS

El fenómeno meteorológico ha generado acumulados de lluvia históricos en varias zonas del estado: en Hermosillo, en apenas unas horas, se superó la media histórica de septiembre (63 mm), con registros de 70 mm en Misión del Sol, 62.2 mm en Cerro del Bachoco y 62 mm en Las Riberas.

Además, se han registrado encharcamientos y daños estructurales en colonias como La Caridad, Magisterial y otras zonas cercanas a arroyos.

El Comité de Operaciones de Emergencia se activó en Ciudad Obregón, con 40 elementos desplegados para atender los 10 municipios identificados como de mayor riesgo.

Se anticipan acumulados de 150 a 250 milímetros, rachas de viento de hasta 120 km/h, y oleaje de 5.5 metros en el Golfo de California, lo que incrementa el peligro de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves.

HURACÁN LORENA PODRÍA ALCANZAR CATEGORÍA 2

"El huracán Lorena", con vientos sostenidos de alrededor de 120 km/h y ráfagas de 150 km/h, se dirige hacia la península de Baja California Sur, con pronósticos de intensificación a categoría 2.

Se espera que toque tierra en el occidente de esa península el viernes 5 de septiembre y posteriormente cruce hacia Sonora el sábado 6 de septiembre, aunque escenarios alternativos contemplan que el sistema podría mantenerse más tiempo en el océano Pacífico, lo que sugiere posibles cambios en intensidad y trayectoria.

Información complementaria señala que Lorena podría degradarse a tormenta tropical o perder intensidad antes de llegar a Sonora, con efectos esperados entre el 5 y 7 de septiembre.

Los remanentes podrían entrar al estado como sistemas post-tropicales, provocando aún lluvias intensas (75–150 mm) y vientos de 40 a 60 km/h, especialmente en municipios como Hermosillo, Guaymas, Obregón y Álamos

Ante este panorama, la SEC insistió en que la medida de suspensión de clases busca proteger la salud e integridad de la comunidad educativa. Se subraya además la importancia de mantenerse atentos a los canales oficiales de difusión, y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil