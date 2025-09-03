  • 24° C
Empalme activa Comité de Operaciones de Emergencia por Depresión Tropical Doce-E01

El alcalde y la presidenta del DIF municipal lideran acciones preventivas en Empalme

Sep. 03, 2025
El Ayuntamiento de Empalme activó de manera inmediata el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) este miércoles 3 de septiembre. La decisión se tomó ante la formación de la depresión tropical Doce-E01 en el océano Pacífico, cuyo pronóstico indica que se fortalecerá a tormenta tropical en las próximas horas, con una trayectoria proyectada que apunta hacia las costas de la región.

La instalación formal del COE, que funciona como el Consejo Municipal de Protección Civil en sesión permanente, fue encabezada por el alcalde Luis Fuentes Aguilar y la presidenta del DIF municipal, Xóchitl Mejía. Desde la sala de Cabildo, se dio el banderazo de salida a los operativos preventivos diseñados para salvaguardar el bienestar de los empalmenses. El edil confió en la experiencia de la comunidad, destacando que la población conoce los protocolos y sabría cómo actuar en caso de que se presente una contingencia mayor.

Subrayó que la instalación del comité permite convocar de forma ágil a todos los funcionarios, cuerpos de emergencia e instituciones involucradas, garantizando una respuesta coordinada y eficiente conforme se desarrolle el fenómeno meteorológico.

Por su parte, Martín Moreno Egurrola, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC), detalló las acciones concretas que ya se encuentran en marcha. Entre las más urgentes se encuentran la identificación y preparación de posibles albergues, la limpieza de arroyos y canales para evitar inundaciones, y la supervisión exhaustiva de los bordos de contención, incluido el crítico bordo fusible de Ortiz.

Aunque la depresión se localiza aún a una distancia considerable, los modelos prevén que sus primeros efectos en forma de lluvias podrían comenzar a sentirse desde la noche del jueves o la mañana del viernes. Se espera que para el sábado el sistema ya se ubique como tormenta tropical frente a las costas de Guaymas y Empalme, en el Golfo de California. Las autoridades hicieron un llamado a la calma, pero también a la prudencia, recordando que la trayectoria final puede variar en cualquier momento y que la prevención es la mejor herramienta.

Redacción
