Edificarán Universidad del Bienestar en Álamos

Álamos contará con una nueva Universidad para el Bienestar Benito Juárez en la especialidad de Medicina, al haber recibido el Ayuntamiento las escrituras del terreno donde será construido, lo cual representará un paso fundamental en la educación, consideró el alcalde Samuel Borbón Lara.

El terreno donde se construirá el nuevo plantel corresponde a la donación hecha por Mario Enríquez, en seguimiento al deseo de apoyar a la educación y representar nuevas oportunidades para que los estudiantes de Álamos no tengan que salir de la ciudad.

Este campus será construido en el predio situado en el desarrollo Campestres Camino Real.

"En un hecho histórico para el Municipio de Álamos, se recibió oficialmente las escrituras del terreno donde se construirá la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, un paso esencial para este importante proyecto educativo", describió el alcalde.

Álamos inició desde enero de 2023 con la carrera de Medicina Comunitaria Integral, en la que en aquel entonces se contaba con una matrícula inicial de 108 alumnos; sin embargo, el tema pendiente era concretar un terreno para poder iniciar con la construcción de la universidad.

Durante la entrega de las escrituras, autoridades definieron que esta nueva universidad marca un antes y un después en el acceso a la educación superior para las y los jóvenes alamenses, quienes por primera vez contarán con un campus de esta universidad al interior del Municipio.

"La llegada de esta universidad representa oportunidades reales de desarrollo, crecimiento profesional y transformación social"

Samuel Borbón Lara