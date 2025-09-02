SNTE 54 está pendiente de la asignación de plazas

Para este ciclo escolar 2025-2026, se ha avanzado bien en el tema de asignación de plazas e interinatos en el Estado, y aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la sección 54, que corresponden al Estado, no es quien decide, sí está pendiente de que el personal docente cumpla con los requisitos y trámites, así como en la atención y asesoría en caso de requerirlo, dijo el titular del SNTE 54, Javier Ceballos Corral.

Es la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) la encargada de la asignación de plazas laborales para los docentes de educación básica, asimismo al personal administrativo y de intendencia; sin embargo, el Sindicato está se mantiene informado de cada situación de los trabajadores de la educación.

"Hoy ya no le corresponde al SNTE la colocación de plazas, le toca a la Secretaría Educación y Cultura, pero cuando ellos las van creando nos toca a nosotros ayudarle para que esas plazas vayan siendo cubiertas y todavía están asignándose las plazas para los nuevos normalistas para los que van saliendo a las escuelas", detalló Ceballos Corral

En este mismo sentido, el titular del SNTE 54, también explicó que se van a cubrir aquellas plazas de los maestros que se jubilan, y que serán ocupadas por los normalistas que hicieron su examen en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) para poder llegar a cada una de las escuelas.

Actualmente, son más de 11 mil trabajadores de la educación los que forman parte de la Sección 54 y que se encuentran instalados en las más de mil escuelas de Sonora atendiendo al alumnado que ingresó a clases este 1 de septiembre.