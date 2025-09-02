Canacintra es afectada por seguridad en carreteras

Es la inseguridad en temas de logística en traslados de mercancía por vía carretera lo que preocupa a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), tanto a nivel nacional como estatal, debido a que es uno de los principales problemas que enfrentan actualmente, señaló Juan Álvaro Corral, presidente de la cámara.

Respecto al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que si se ha visto avances en el tema social, destacando el tema de la reducción de la reducción de la pobreza el cual es un beneficio para todos los sectores; sin embargo, expresó que en el tema de seguridad se continúa algunos detalles por resolver.

"Seguimos preocupados por el tema de seguridad, es algo que no hemos contenido, y es algo que el sector empresarial siempre le va a importar y preocupar, sobre todo el tema de logística porque tenemos que sortear varios retos con la inseguridad al momento de proveer o surtir productos a las plantas productoras", dijo Juan Álvaro Corral.

Mencionó que en el caso de Sonora, sí ha habido problemas de seguridad en la frontera con Chihuahua, y que en algún momento también se presentaron en Magdalena y Nogales. "Actualmente, sí se ha controlado mucho más en el Estado, pero el problema es a nivel nacional, no solo en Sonora".

El presidente de Canacintra, señaló que entre otros problemas que también enfrentan al enviar mercancía fuera del Estado, va desde el cobro de piso hasta el tema de la extorsión al momento de la entrega de los productos.