  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
Sonora

Siguen sin clases en la Universidad Indígena de Masiaca

Reparan daños tras la inundación de la semana pasada; también temen al dengue

Sep. 02, 2025
La Universidad Indígena para el Bienestar Benito Juárez de Masiaca prolongará una semana más el regreso a clases, tras la inundación causada por una lluvia de 80 milímetros el lunes 25 de agosto 

La directora de la institución, Guadalupe Patrón Meza, informó este martes que se están realizando las adecuaciones por los daños en la infraestructura, pero también se tiene el problema de la abundante maleza, la cual ya se está cortando.

"También vamos a fumigar, porque hay muchos moscos y debemos  eliminar los riesgos de dengue", señaló.

Con respecto a alguna obra o trabajo emergente para evitar otra inundación en el plantel, dijo que está por recibir información al respecto.

Agregó que la institución, que inició el ciclo 2025-2 el 11 de agosto, continúa en el proceso de evaluación, análisis y diagnóstico técnico de los daños en infraestructura como, por ejemplo, las afectaciones en 270 butacas, 10 mesas de laboratorio y 30 bancos.

Patrón Meza expresó su agradecimiento al alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, y al gobernador Alfonso Durazo Montaño, quienes ofrecieron su apoyo a la Universidad para reponer el mobiliario dañado.

“Esperemos regresar la próxima semana a clases, pero esto también dependerá del clima, ya que se pronostican más lluvias para los próximos días”, concluyó.

Raúl Armenta
