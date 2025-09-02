Analizan no usar pirotecnia explosiva en Bácum durante El Grito

Utilizar cuetes de trueno, como se hace tradicionalmente durante El Grito en Bácum por la Independencia de México, es una medida que todavía se analiza, pues el año pasado se registró un incidente debido a un fuego artificial de este tipo que golpeó a un menor, quien perdió la vida tras estar internado en un hospital.

"Verdaderamente es lastimoso lo que pasó, no deja de ser un accidente, al final de cuentas no vamos a buscar culpabilidades. Yo a partir de entonces prohibí lo que viene siendo el cuete de trueno, nada más se autorizan de luces a las iglesias o, en este caso, a quien use pirotecnia. No estamos decididos ahorita a meterlo y cómo meterlo hasta no verlo, porque realmente es algo que es una petición propia de la misma comunidad, que lo enmarca como parte de las fiestas tradicionales de las comunidades, pero vamos a ver, estamos visualizando eso, a la familia afectada se trató de darle la mejor de las atenciones en su tiempo", dijo el presidente municipal, Serge Enríquez.

El uso de fuegos artificiales no es el único atractivo de las fiestas patrias en Bácum, pues se realizan presentaciones culturales y gastronómicas de la Etnia Yaqui, agregó. Asimismo, reiteró su invitación a los habitantes de Bácum y a quienes viven en otros municipios y quieran acudir a las festividades.

Destacó que se trabaja en garantizar la seguridad de las personas en todo tipo de eventos e hizo un llamado a las familias para que cuiden a sus hijos y tomen precauciones, pues existen otros incidentes que pueden ocurrir durante este tipo de eventos, por la gran afluencia de asistentes.

LISTO PARA PRIMER INFORME

Serge Enríquez reiteró que el 15 de septiembre a las 19:30 horas rendirá su primer informe, donde se darán a conocer los trabajos que se han hecho en beneficio de la ciudadanía.

"Nos estamos manejando con 4 ejes rectores, el sector salud, la educación, el tener buenas áreas deportivas y de esparcimiento social, así como la seguridad, que no solo abarca la seguridad pública, sino tener buenas carreteras, alumbrado público, todo lo que conlleva. Reconozco que hemos avanzado y también que faltan muchas cosas por hacer", dijo.