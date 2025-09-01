Alarma conato de incendio en guardería de Hermosillo

Por conato de incendio en la Guardería Las Quintas, se procedió al protocolo de evacuación de 155 niños y 42 docentes, quienes se reportaron en buen estado de salud y físico, ante la presencia de humo provocado por un aparato de refrigeración.

A medio día de este lunes, La guardería ubicada en el bulevar Las Quintas, entre Paseo Río Sonora y Camino del Seri, en Hermosillo, fue evacuada debido a que se activó alarma detectora de humo, debido a una falla con un motor de una refrigeración, lo que provocó que se generara humo y se procediera a la evacuación como parte del protocolo de seguridad.

La incidencia presentada, fue atendida por bomberos, cuerpos de seguridad y rescate, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) quien informó que la evacuación se realizó de manera preventiva, sin novedad y que la guardería seguirá funcionando con actividades normales.

El cuerpo de bomberos reportó en el lugar que no había presencia de humo en el interior y que tanto niños como el personal ingresarían a continuar sus labores este mismo lunes sin mayores problemas, y aunque no hubo lesionados, al lugar llegaron los padres de familia alarmados en espera de ver a sus hijos.

La Guardería Las Quintas, brinda el servicio gratuito a mamás que cuentan con el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contando con actividades de lunes a viernes en un horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, a niños que van desde los 43 días de nacidos hasta 4 años de edad.