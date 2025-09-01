SEC entrega útiles escolares y libros de texto

Como parte del arranque del ciclo 2025-2026, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, Froylán Gámez Gamboa, pidió a padres de familias el apoyo para que los estudiantes continúen su preparación académica con una visión positiva hacia el futuro, haciendo la entrega simbólica de libros de texto gratuito y útiles escolares los cuales llegarán a todos los estudiantes de educación básica.

Gámez Gamboa, señaló que la entrega de útiles escolares gratuitos son las herramientas que se incorporan en este nuevo ciclo escolar. "Incorporamos útiles gratuitos, empezamos con su distribución para las y los niños de primaria por parte de la secretaría, es una adicional que el gobernador Alfonso Durazo Montaño, ha puesto a su disposición".

Señaló que en cuatro años se han invertido más de ocho mil seiscientos millones de pesos para que se tengan las herramientas necesarias y que el único objetivo de los niños sea estar en las escuelas con el fin de transformar su realidad y el entorno, mientras que el Gobierno estatal garantiza con la educación un futuro exitoso.

El secretario de la SEC, resaltó que los padres de familia son el soporte principal y que con ellos se puede avanzar para brindar seguridad y confianza a los menores. "Como padres deben decirles a sus hijos que están orgullosos de ellos para que sigan adelante con su trayectoria escolar para contribuir juntos cosechando éxitos de bien que contribuyan a la transformación de Sonora".

El mensaje que transmitieron las autoridades de la SEC hacia los alumnos en general es que cuiden las aulas, los espacios recreativos y el material, debido a que con estas acciones se respetan asimismo y contribuyen al crecimiento de la comunidad escolar.

INAUGURACIÓN DE ESCUELA

También para el arranque de ciclo escolar se procedió a inaugurar la escuela donde se realizó el evento, en la cual se invirtieron más de 22 millones 800 mil pesos entre la construcción y el equipamiento, informó Gámez Gamboa.