Sonora

Inicia Programa sectorial de agricultura y desarrollo rural 2025-2030

Será para impulsar a los pequeños y medianos productores

Sep. 01, 2025
Los objetivos principales que se quieren alcanzar con este programa es contribuir a la soberanía y la autosuficiencia alimentaria nacional incrementando la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, mejorar el bienestar económico y social de los productores, así como de los trabajadores del campo y las costas.
Para fomentar la actividad pecuaria de manera sostenible, principalmente de productores de pequeña y mediana escala, a partir de este lunes entra en vigor el Programa sectorial de agricultura y desarrollo rural 2025-2030, el cual también contempla el impulso de la pesca y acuacultura sostenible para asegurar el acceso a alimentos nutritivos.

También se espera mejorar la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a los efectos del cambio climático y aumentar la sostenibilidad hídrica en la producción de alimentos agrícolas, pecuarios y acuícolas.

Algunas de las líneas de acción son promover la tecnificación de la producción de proteína animal, con énfasis en carne y leche, mediante el mejoramiento genético, equipamiento, y acompañamiento técnico; también se busca promover la productividad de leche de pequeña y mediana escala, mediante precios de garantía otorgados por leche para el Bienestar.

De igual forma se impulsará la promoción de la apicultura y sus servicios ecosistémicos, mediante acciones integrales de sanidad y acompañamiento técnico para la producción de miel.

En el caso de la pesca, la estrategia es entregar apoyos económicos y acompañamiento técnico del programa pesca y acuacultura sostenible, que permitirá promover la producción y la diversificación acuícola y pesquera, así como fortalecer la acuicultura mediante el uso de semilla acuícola de calidad.

Otro de los temas que trabajarán será en apoyar la comercialización de estos productos mediante la integración al mercado de las personas pescadoras ribereñas y acuicultoras y además se combatirá la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, mediante la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas.

Leova Peralta
