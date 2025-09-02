  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 2 de septiembre: Se esperan temperaturas por arriba de los 45°C

También se mantiene en vigilancia el sistema tropical “Doce-E” el cual se espera que se intensifique a tormenta tropical el día miércoles

Sep. 02, 2025
Se espera intenso calor este martes 2 de septiembre.
Se espera intenso calor este martes 2 de septiembre.

Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite el pronóstico del clima en Sonora.

De acuerdo a información de Protección Civil, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+65 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino. Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste de la entidad sonorense.

PANORAMA

También se mantiene en vigilancia el sistema tropical “Doce-E” el cual se espera que se intensifique a tormenta tropical durante el día de hoy y se aproxime durante el miércoles a las costas de Baja California Sur.

Sus bandas nubosas aportarán bastante humedad al estado de Sonora originando lluvias de muy fuertes a intensas en todo el territorio Sonorense en el periodo que comprende los días 03 al 07 de septiembre. A su vez, generará rachas de viento intensas (+75 km/h) y oleaje de 2.5 a 5 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante el día viernes.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 25°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.               

En el caso de Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 25°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 38°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 29°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 34°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 40°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 45 km/h. Cielos con algunos intervalos nubosos y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 18°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 31°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40 por ciento de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 60 por ciento, se espera un valor máximo de 37°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 21°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 33°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 30 por ciento de probabilidad de precipitación.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
De puente a refugio
Sonora

De puente a refugio

Septiembre 01, 2025

Estudiantes de Unison piden seguridad y presentan alternativas

Alarma conato de incendio en guardería de Hermosillo
Sonora

Alarma conato de incendio en guardería de Hermosillo

Septiembre 01, 2025

La incidencia presentada, fue atendida por bomberos, cuerpos de seguridad y rescate, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil

SEC entrega útiles escolares y libros de texto
Sonora

SEC entrega útiles escolares y libros de texto

Septiembre 01, 2025

Incorporamos útiles gratuitos para este ciclo que inicia, empezamos con su distribución para las y los niños de primaria: Froylán Gámez