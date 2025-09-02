Alfonso Durazo confirma visita de Claudia Sheinbaum a Sonora el día sábado

Luego de su primer informe de gobierno, este sábado 6 de septiembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en Sonora, como parte de su gira de rendición de cuentas.

La noticia la confirmó el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, y dijo que la mandataria nacional estará en Hermosillo, en su gira que iniciará el viernes.

"Hay un recorrido de nuestra presidenta para llevar a cada uno de los estados una especie de informe estatal o informe regional y ahí estoy seguro que vamos a tener buenas noticias para las y los ganaderos", señaló el gobernador de Sonora.

Por otra parte, dijo que ha estado trabajando coordinadamente con autoridades federales, y que se encuentra optimista por el "anuncio extraordinario que va a gustar y satisfacer mucho a las y los productores".

APERTURA DE FRONTERA

Respecto a la apertura de la frontera para la exportación de ganado procedente de México, Durazo Montaño explicó que desconoce una fecha para ello.

Como se recordará, durante su conferencia mañanera de este martes, desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que próximamente estará de visita en Sonora, a fin de presentar un plan conjunto con los ganaderos del estado, a fin de que se produzca carne.

Con este proyecto, que forma parte del Plan México, se busca hacer frente al impacto que los productores pecuarios han sufrido desde que la exportación de ganado se frenó debido al gusano barrenador.

"Ahora que vaya a Sonora, Coahuila y Durango, lo vamos a anunciar. Es un esquema de producción de carne para nuestro País, que es parte del Plan México, que en lugar de que haya ganado de exportación se produzca aquí con todos los mecanismos de sanidad necesarios", refirió la presidenta.

Dijo que hay recursos destinados, pero que esperaría a presentar el programa en esos estados, ya que "me comprometí con los ganaderos y los gobernadores".

Por otra parte, respecto al combate al gusano barrenador, Sheinbaum Pardo dijo que la exportación está paralizada a los animales Centroamérica y sólo puede entrar por Chiapas.