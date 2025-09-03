Clima en Sonora hoy 3 de septiembre: Se espera un día nublado con fuertes lluvias

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite el pronóstico del clima en Sonora.

De acuerdo a Protección Civil, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+65 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino. Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste de la entidad sonorense.

De igual manera se mantiene en vigilancia el ciclón tropical “Lorena” el cuál se espera que se intensifique a huracán cat. 2 durante el día de hoy. Sus bandas nubosas aportarán bastante humedad al estado de Sonora originando lluvias de muy fuertes a intensas en todo el territorio Sonorense en el periodo que comprende los días 03 al 07 de septiembre. A su vez, generará rachas de viento intensas (+75 km/h) y oleaje de 2.5 a 5 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante el día viernes.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90 por ciento, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublado y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

En el caso de Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 25°C con una humedad relativa del 90 por ciento, se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 25°C con una humedad relativa del 90 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 45 km/h. Cielos mayormente nublados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 90 por ciento, se espera un valor máximo de 30°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 60 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 45 por ciento de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 90 por ciento, se espera un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.