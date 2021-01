Se saturan los hospitales de Sonora por Covid, principalmente por jóvenes

El secretario de Salud Sonora contó que este paciente fue trasladado en una unidad de la Cruz Roja al nosocomio de la capital sonorense, donde no pudieron dejarlo internado por no contar con camas disponibles, pero eso no impidió que fuera auxiliado.



"Los heroicos socorristas no dejaron solo al paciente, al contrario, solicitaron el apoyo del hospital saturado y consiguieron un tanque de oxígeno para esta persona, quien finalmente pudo ser trasladada a otro hospital.