Se manifiestan empleadas de guardería

Trabajadoras de la Guardería Estrellitas se manifestaron la mañana de este miércoles, ante el incumplimiento de presuntos acuerdos en la relación laboral, así como en demanda de malos tratos por parte de los dueños y del personal administrativo. Fueron alrededor de 30 trabajadoras las que se plantaron por fuera de las instalaciones del centro de cuidado infantil, ubicado en la calle Ferrocarril, en el cual no laboraron durante este miércoles. Dicha situación provocó que más de 100 niños se quedaran sin servicio de guardería y que las madres trabajadoras se tuvieran que regresar con sus pequeños. Al lugar arribó el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Navojoa, Guillermo Peña Enríquez, quien explicó que a las trabajadoras nunca se les informó que había un contrato colectivo firmado entre la empresa y el sindicato. "Esta situación ha provocado que, cuando quisieron hacer valer sus derechos, no pudieron hacerlo, porque ya existía un contrato firmado", expresó.

Entre las exigencias de las empleadas que pertenecen a la CTM, abundó, se encuentra el tener un mejor trato y que se resuelvan algunos descuentos que les aplican por faltas. "Ellas tienen un bono y, si faltan un día, les descuentan el total y no es así, es un 10% de su salario, pero nosotros entramos al llamado y no hay problema que no se pueda solucionar", expuso El líder sindical aclaró que al haber un contrato colectivo firmado entre la empresa o su representante legal y el sindicato, es éste último quien las representa ante la empresa, por lo que buscarán reunirse con los dueños y el personal administrativo en busca de acuerdos. Aunque se buscó conocer la versión de los directivos de la guardería, informaron que no podían proporcionar ninguna información