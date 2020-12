Se confirman nuevos casos de Covid-19, en 365 personas

El secretario de Salud Pública aseguró que es mejor pasar el último día del año en casa, que iniciar el Año Nuevo internado en un hospital o con la angustia de tener a mamá o a papá en cuidados intensivos y agregó:

"No te va a pasar nada si mañana no sales a festejar, pero si sales, es muy probable que regreses con el virus a casa; no seas de los que les vale; mejor sé de los que se cuidan, porque cuidarte es la mejor manera de proteger a quienes viven contigo".