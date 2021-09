Sanearemos crisis del Isssteson: AD

El gobernador de Sonora aseguró que también se atenderá la situación que atraviesa el sistema de pensiones del Estado para garantizar que no se retrasen los pagos correspondientes y construir una salida de largo plazo en acuerdo con sindicatos, pensionados y trabajadores.

"A diferencia del pasado, no le heredaremos al futuro esta asignatura que lastima a nuestros jubilados, no seremos más de lo mismo, no patearemos ese bote hacia el siguiente sexenio como ha sucedido históricamente", enfatizó.

El gobernador aseguró que la contribución de los trabajadores y sindicatos será determinante para el relanzamiento económico de Sonora, además de que se le dará prioridad a la reforma laboral para garantizar la estabilidad.