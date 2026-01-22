¿Sabías que sonora fue clave para la llegada del internet a México? Descubre por qué este estado fue el elegido

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Sonora ocupa un lugar poco conocido, pero fundamental en la historia tecnológica del país: fue el punto de entrada del internet a México. Su ubicación estratégica, su cercanía con Estados Unidos y la colaboración entre universidades fueron clave para que la red llegara primero a esta región del norte antes de expandirse al resto del territorio nacional.

A finales de la década de 1980 y principios de los años 90, México comenzaba a explorar nuevas formas de comunicación digital. En ese contexto, Sonora se convirtió en el escenario donde se realizó la primera conexión formal a internet en el país.

¿POR QUÉ SONORA Y NO OTRO ESTADO?

La razón principal fue geográfica y académica. Sonora comparte una extensa frontera con Estados Unidos, país donde el desarrollo de redes digitales avanzaba con rapidez. Esta cercanía facilitó la conexión técnica y redujo costos y complejidades logísticas.

Además, instituciones como el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Sonora mantenían vínculos académicos con universidades estadounidenses, lo que permitió establecer enlaces directos para el intercambio de datos. Estas relaciones hicieron posible que Sonora fuera el punto más viable para probar la nueva tecnología.

Los primeros accesos a internet en México se realizaron mediante conexiones dedicadas entre universidades sonorenses y centros académicos de Estados Unidos. Estas conexiones se utilizaban inicialmente para correo electrónico, intercambio de archivos y colaboración científica.

Tras comprobar el potencial de la red, el modelo comenzó a replicarse en otras universidades y centros de investigación del país. Con el tiempo, el internet dejó de ser una herramienta exclusiva del ámbito académico y se abrió al sector privado y, posteriormente, al público en general.

La experiencia sonorense permitió que México avanzara con mayor rapidez en la adopción de esta tecnología, posicionando al país en el mapa digital de América Latina.

Hoy, cuando el internet forma parte de la vida cotidiana, pocos saben que Sonora fue la puerta de entrada de esta revolución tecnológica en México. Su papel en este proceso demuestra cómo la combinación de ubicación geográfica, visión académica y cooperación internacional puede detonar cambios de gran impacto nacional.