Seguirán gestiones desde Cabildo para lograr más beneficio en la Policía Municipal

Desde el cabildo se están promoviendo mejoras en la policía municipal para acabar el rezago, contemplando equipamiento y el arribo de nuevas patrullas para este año, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Navojoa, Adolfo Domínguez.

El edil, explicó que desde la llegada de la presente administración municipal, se han detectado las necesidades, en el que, si bien, es de considerarse que Navojoa es una ciudad tranquila, destacó que no se puede dejar por un lado la necesidad de adquirir mayor equipamiento.

"Venimos de dos años en que los elementos policiacos no recibían los uniformes, había rezago en equipamiento, pero gracias a las gestiones se lograron muchos avances, por supuesto queremos mejor infraestructura y mejor equipamiento, pero estamos trabajando en eso", resaltó.

El regidor del Ayuntamiento de Navojoa indicó que el tema de la adquisición de nuevas patrullas es prioridad para este año, al recordar que en 2025, la adquisición que se logró fue por apoyo del Gobierno del Estado.

"Este año está dentro del presupuesto, se contempla un recurso cercano a los 10 millones de pesos para la compra de vehículos, ya se tiene autorizado, estamos en espera para actuar conforme a ley y sea realidad", describió.

Cabe destacar que en Navojoa, muchas de las patrullas con las que se cuenta, ya cumplieron con su tiempo de vida útil, por lo que es indispensable realizar un proceso de renovación.

La última adquisición de vehículos que se tuvo fue el pasado mes de noviembre, sin embargo, en ese entonces fueron siete motopatrullas que llegaron a la corporación, con una inversión cercana a los 2 millones de pesos.

Actualmente se mantiene abierto el proceso de reclutamiento para seguir reforzando la corporación policiaca.