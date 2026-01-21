Mayos reclaman tierras, agua y desarrollo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo, que desde hace más de ocho meses tienen un plantón en la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), realizarán una reunión este domingo 25 para definir si levantan o radicalizan el movimiento.

Indalecio Alcántar Neyoy, uno de los dirigentes de dicha agrupación, informó que mantienen diálogo con autoridades de diversas dependencias federales y estatales, pero sin lograr acuerdos en torno a las demandas de territorio, agua y desarrollo, a través del Plan de Justicia.

"Yo optaría por endurecer la lucha, ante la falta de respuestas positivas del Gobierno, pero esto no es un capricho mío, además de que no soy yo nada más, pues somos muchos y tenemos que decidir en base a acuerdos colectivos", aclaró.

Señaló que el Plan de Justicia debe ser manejado desde una perspectiva indígena, en la que el pueblo diga: "esto es lo que me duele y esto es lo que quiero y que esté basada en los usos y costumbres, así como en la libre determinación y autonomía".

Alcántar Neyoy indicó que, además de la restitución de territorio, están pidiendo el derecho a la autodeterminación; el respeto y reconocimiento constitucional a las autoridades tradicionales y la Ley Tribal; el respeto a los sitios sagrados y a los valores esenciales de la cultura yoreme.

Asimismo, demandan la participación directa en los proyectos ecológicos que elaboran las instituciones gubernamentales; la participación directa en la formulación y operación de proyectos productivos y socio-culturales; la revisión de contratos que permiten la explotación y el saqueo indiscriminado de los recursos naturales por personas que no son de la Tribu Mayo.

Por último, el líder indígena hizo un reconocimiento a todos los miembros de la Asamblea de Unidad por su participación en el plantón en la Coordinación Regional del INPI, ubicada en Etchojoa.