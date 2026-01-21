Mayos reclaman tierras, agua y desarrollo

  • 24° C
Sonora

Los yoremes, que desde el 14 de mayo del 2025 tienen un plantón en el INPI, definirán este domingo 25 si levantan o endurecen la protesta

Ene. 21, 2026
Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo, que desde hace más de ocho meses tienen un plantón en la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI),  realizarán una reunión este domingo 25 para definir si levantan o radicalizan el movimiento.

Indalecio Alcántar Neyoy, uno de los dirigentes de dicha agrupación, informó que mantienen diálogo con autoridades de diversas dependencias federales y estatales, pero sin lograr acuerdos en torno a las demandas de territorio, agua y desarrollo, a través del Plan de Justicia.

"Yo optaría por endurecer la lucha, ante la falta de respuestas positivas del Gobierno, pero esto no es un capricho mío, además de que no soy yo nada más, pues somos muchos y tenemos que decidir en base a acuerdos colectivos", aclaró.

Señaló que el Plan de Justicia debe ser manejado desde una perspectiva indígena, en la que el pueblo diga: "esto es lo que me duele y esto es lo que quiero y que esté basada en los usos y costumbres, así como en la libre determinación y autonomía".

Alcántar Neyoy indicó que, además de la restitución de territorio, están pidiendo el derecho a la autodeterminación; el respeto y reconocimiento constitucional a las autoridades tradicionales y la Ley Tribal; el respeto a los sitios sagrados y a los valores esenciales de la cultura yoreme.

Asimismo, demandan la participación directa en los proyectos ecológicos que elaboran las instituciones gubernamentales; la participación directa en la formulación y operación de proyectos productivos y socio-culturales; la revisión de contratos que permiten la explotación y el saqueo indiscriminado de los recursos naturales por personas que no son de la Tribu Mayo.

Por último, el líder indígena hizo un reconocimiento a todos los miembros de la Asamblea de Unidad por su participación en el plantón en la Coordinación Regional del INPI, ubicada en Etchojoa.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

