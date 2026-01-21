Navojoa reconoce a sus policías

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El ser policía no es cosa fácil, significa sacrificio, sufrimiento, pero también alegrías, son quienes día con día salen a la calle a dar todo por el ciudadano, a velar por la comunidad, a ellos se les reconoce por la gran labor que realizan, pero también a quienes han caído en el cumplimiento de su deber.

Así lo expresó el comisario de Seguridad Pública en Navojoa, Lázaro Parra Portillo desde el Panteón Jardín, al recordar principalmente a los elementos que han caído en el cumplimiento de su deber, para quienes su familia merece un reconocimiento por su heroica labor.

Este reconocimiento, formó parte de las celebraciones que se realizaron por el Día del Policía, donde se hizo hincapié en cómo la corporación sale a las calles en busca de brindar una mejor calidad de vida a muchas familias a través de la seguridad.

"Homenajeamos a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber, quienes perdieron la vida en la comunidad de Guaymitas al enfrentarse a balazos con delincuentes y cayeron en el cumplimiento de su deber, para ellos es parte de nuestro reconocimiento", enfatizó.

Recordó que el rol del policía ha encontrado mejoría con el paso de los años, en el que cada vez hay más equipamiento, uniformes, armamento y ascensos para cada uno, pero aún vienen cosas buenas para quienes portan ese uniforme con gallardía y dedicación, respetando los derechos humanos.

A nombre de la corporación policiaca, la agente Bibiana Herrera Borbón recordó que cada policía es una persona que eligió proteger a la ciudadanía aun con temor, avanzar aun con cansancio y cumplir con su deber aún con pleno conocimiento del riesgo que ello implica y en el caso de los caídos, no fue por debilidad, sino por el ejercicio valiente y responsable de su función.

Este homenaje fue complementado con una misa de agradecimiento y el tradicional pase de lista, además de disparos con balas de salva para rendir honores.

El estado de fuerza en la Policía Municipal de Navojoa es de poco más de 250 elementos.