Sonora

Llega nueva maquinaria para Navojoa

El alcalde entregó dos retroexcavadoras y un nuevo recolector como parte de la compra de equipo proyectada para este año

Ene. 21, 2026
El alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes dio un paso importante a la adquisición de nueva maquinaria para el Ayuntamiento de Navojoa, al realizar la entrega de dos retroexcavadoras y un camión recolector de basura, equipo pensado para reforzar los servicios públicos.

Explicó que en lo que respecta a la entrega de las dos retroexcavadoras, estas permitirán avanzar con mayor rapidez y eficiencia en la atención de los rezagos históricos en drenajes y red de agua potable.

"Esta entrega es parte de un proceso de transformación, desde el año pasado hemos incorporado decenas de equipos y maquinaria nueva y con ello Navojoa tiene la capacidad de ir resolviendo por sí mismo los problemas, también ir reduciendo las rentas costosas", describió.

Elías Retes recordó que al iniciar su primera etapa como alcalde municipal, no se contaba con maquinaria propia, por lo que se planteó como parte de los objetivos, los cuales comienzan a hacerse realidad.

Mientras que en el caso del nuevo camión recolector, el munícipe agregó que se trató de la primera unidad, de doce recolectores que se contempla que lleguen a Servicios Públicos, con lo que se pueda llevar el servicio a todas las colonias y las 104 comunidades que se tienen.

Pero también, resaltó que estas adquisiciones se han logrado gracias al apoyo de los contribuyentes en el pago de impuestos, indispensable para poder invertir en el equipo que se requiere.

Para este 2026, el Ayuntamiento de Navojoa contempló dentro de los objetivos el destinar apenas 1.8 millones de pesos en la renta de equipo, lo que posibilitará el reasignar recursos de hasta 42 millones de pesos para la compra de maquinaria.

 Camiones de volteo y barredoras también se contempla adquirir para este año.

Edgar Coronado
