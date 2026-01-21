Será Juan de Dios Jocobi alcalde de Bácum, tras fallecimiento de Serge Enríquez Tolano

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante el fallecimiento del exalcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano, el Cabildo del municipio de Bácum sesionó y decidió que Juan de Dios Jocobi Cuevas asumirá el cargo de presidente municipal, por lo que de acuerdo al proceso legal que se establece en la Ley de Gobierno y Administración Pública de Sonora, envió la propuesta al Congreso del Estado para que ratifique el nombramiento.

El secretario general de Bácum, Pedro Alejandro Zepeda, confirmó que fue una decisión que se tomó por unanimidad del cuerpo de ediles.

¿QUIÉN ES JUAN DE DIOS JOCOBI?

Juan de Dios Jocobi Cuevas es hijo del expresidente municipal de Bácum, Juan de Dios Jocobi De la Cruz, quien encabezó la administración durante el año 1997. Es originario de la comunidad de San José de Bácum, de donde es residente.

Asimismo, es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y actualmente se dedica a la producción agrícola de granos en el Valle del Yaqui.

Se ha desempeñado también como regidor propietario representante ante el Ayuntamiento de Bácum, participando en las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Gobernación y Reglamentación, Anticorrupción y Preservación de la Ecología.

EL PROCESO

El diputado de Sonora, Raúl "El Pollo" Castelo, explicó que una vez que la propuesta llegue al Congreso deberá analizarse lo más pronto posible.

"La facultad del nuevo presidente municipal es del Congreso del Estado, en función de una propuesta que hace el Cabildo, en este caso de Bácum. El Congreso analiza esta propuesta y si está bien consensada la aprueba", dijo.

Cabe señalar que el exalcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano, falleció el 19 de enero tras complicaciones con su salud.