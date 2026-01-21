Sonora promueve Cajeme y Hermosillo en España

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Hermosillo y Cajeme, además de los pueblos mágicos, son las principales ciudades que se encuentran promoviendo en España, a través de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), como las mejores opciones para inversión, negocio y turismo, gracias a su desarrollo, conectividad y cernía con la frontera, dijo el titular de economía y turismo, Roberto Gradillas Pineda.

El funcionario destacó que se encuentran promocionando el aeropuerto en Guaymas, que se ubica a una hora del aeropuerto internacional de Hermosillo y a una hora del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón, donde han estado trayendo nuevas rutas y fortaleciendo las ya existentes.

"El año pasado superamos los dos millones 200 mil turistas que visitaron Hermosillo, pero el aeropuerto de Obregón creció más del 20 por ciento con más de 530 mil visitantes, que visitaron el malecón, la laguna del Naínari la cual fue rescatada", dijo Gradillas Pineda, destacando que en a Fitur la comida más exitosa durante el primer día del evento fueron las tradicionales "coyotas".

Respecto a los pueblos mágicos, se ha estado haciendo mención de San Carlos principalmente con la gente de España, debido a que cuenta con potencial de seguir creciendo. "Cuando hablamos de Pueblos Mágicos, es la marca más posicionada de México, nosotros hablamos de cuatro destinos turísticos que han sido emergentes, que han sido potenciales en nuestro estado, de norte a sur".

También destacó la existencia de Magdalena de Kino que cuenta con un turismo religioso importante que ha venido creciendo, gracias a la gente que peregrina y que visita los restos del padre Francisco Eusebio Kino.

Mientras que del sur de Sonora están promoviendo al primer Pueblo Mágico que se tuvo desde hace 18 años, que es Álamos, atrayendo el turismo europeo a través de su historia y hoteles exclusivos, así como la naturaleza y arquitectura.