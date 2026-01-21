  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Sonora promueve Cajeme y Hermosillo en España

Las destaca como las ciudades más visitadas y con mayor conectividad

Ene. 21, 2026
Del sur de Sonora están promoviendo al primer Pueblo Mágico que se tuvo desde hace 18 años, que es Álamos, atrayendo el turismo europeo a través de su historia y hoteles exclusivos, así como la naturaleza y arquitectura
Del sur de Sonora están promoviendo al primer Pueblo Mágico que se tuvo desde hace 18 años, que es Álamos, atrayendo el turismo europeo a través de su historia y hoteles exclusivos, así como la naturaleza y arquitectura

Hermosillo y Cajeme, además de los pueblos mágicos, son las principales ciudades que se encuentran promoviendo en España, a través de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), como las mejores opciones para inversión, negocio y turismo, gracias a su desarrollo, conectividad y cernía con la frontera, dijo el titular de economía y turismo, Roberto Gradillas Pineda.

El funcionario destacó que se encuentran promocionando el aeropuerto en Guaymas, que se ubica a una hora del aeropuerto internacional de Hermosillo y a una hora del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón, donde han estado trayendo nuevas rutas y fortaleciendo las ya existentes.

"El año pasado superamos los dos millones 200 mil turistas que visitaron Hermosillo, pero el aeropuerto de Obregón creció más del 20 por ciento con más de 530 mil visitantes, que visitaron el malecón, la laguna del Naínari la cual fue rescatada", dijo Gradillas Pineda, destacando que en a Fitur la comida más exitosa durante el primer día del evento fueron las tradicionales "coyotas".

Respecto a los pueblos mágicos, se ha estado haciendo mención de San Carlos principalmente con la gente de España, debido a que cuenta con potencial de seguir creciendo. "Cuando hablamos de Pueblos Mágicos, es la marca más posicionada de México, nosotros hablamos de cuatro destinos turísticos que han sido emergentes, que han sido potenciales en nuestro estado, de norte a sur".

También destacó la existencia de Magdalena de Kino que cuenta con un turismo religioso importante que ha venido creciendo, gracias a la gente que peregrina y que visita los restos del padre Francisco Eusebio Kino.

Mientras que del sur de Sonora están promoviendo al primer Pueblo Mágico que se tuvo desde hace 18 años, que es Álamos, atrayendo el turismo europeo a través de su historia y hoteles exclusivos, así como la naturaleza y arquitectura.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Llega nueva maquinaria para Navojoa
Sonora

Llega nueva maquinaria para Navojoa

Enero 21, 2026

El alcalde entregó dos retroexcavadoras y un nuevo recolector como parte de la compra de equipo proyectada para este año

Seguirán gestiones desde Cabildo para lograr más beneficio en la Policía Municipal
Sonora

Seguirán gestiones desde Cabildo para lograr más beneficio en la Policía Municipal

Enero 21, 2026

Así lo señaló el regidor Adolfo Domínguez, quien confirmó que la corporación debe seguir mejorando, con mayor equipamiento y nuevas unidades

Navojoa reconoce a sus policías
Sonora

Navojoa reconoce a sus policías

Enero 21, 2026

Desde el Panteón Jardín se recordó también a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber