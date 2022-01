Rompen récord en nepotismo en Huatabampo

El activista social y militante de Morena, declaró que a pesar que el propio partido en el gobierno criticaba al PAN y al PRI en año anteriores por nepotismo, esta administración rompió récord por estas malas prácticas.

"Los de Morena en años pasados, criticaban mucho a los prianistas por tanto nepotismo que predominaban en sus administraciones, pero pronto se les olvidó. Hoy vemos a muchos familiares del alcalde y de su señora esposa en las diferentes áreas municipales," criticó.

Afirmó que actualmente en el Ayuntamiento de Huatabampo trabajan amigos, compadres, sobrinos, sobrinas y otros familiares, a sabiendas que los propios morenistas se oponían a estas viejas prácticas en gobiernos del PAN y del PRI.

"Ahorita lamentablemente muchos morenistas se quedaron callados, porque entraron en la pollada, es decir, para conservar sus trabajos y sus jugosos sueldos, tienen que guardar silencio," cuestionó.

Por si fuera poco, dijo, el alcalde se ha distinguido por la incongruencia con los preceptos de la 4T que son; no mentir, no robar y ni no traicionar.

"Al llegar a la administración el alcalde denunció que recibía un municipio sin recursos públicos, pero a las pocas semanas ya estaba proponiendo la solicitud de un crédito de 20 millones de pesos para pagar aguinaldos, pero en la recta aprovechó para pedir a los regidores que le autorizaran la compra de un vehículo por 1.5 millones de pesos, cuando en realidad no era necesario," lamentó.

Recordó que al final de la administración de Ramón Díaz Nieblas, siendo regidor de Morena, se percató que le dejaron al actual gobierno un pasivo a favor de 2 millones de pesos.

"Cabe mencionar que en la administración pasada solamente se pidieron 5 millones de pesos para el pago de los aguinaldos a los trabajadores en los tres años y ahora en un solo año solicitaron 20 millones de pesos, lo cual es muy grave, porque están comprometiendo las finanzas municipales," precisó.

Mencionó que la honestidad y la austeridad han brillado por su ausencia en este Gobierno Municipal morenista, en la que han dejado pasar muchas faltas graves que en tiempos de los Prianistas hubieran sido linchamientos mediáticos seguros con consecuencias.

"Ahí está el caso del tesorero que estando alcoholizado se volcó en un vehículo oficial y no pasó nada. Eso en automático hubiera representado una destitución inmediata. También podemos mencionar la corrupción y conflicto de interés en el área de Comunicación Social, donde se pueden apreciar algunos proveedores que cobran grandes cantidades de dinero por el concepto de convenios publicitarios, pero que no tienen la más mínima relevancia," mencionó.