Río Mayo recibe visitas; la gente, feliz

Una vez que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) soltó al cauce del Río Mayo un gasto de 12 metros cúbicos de la derivadora de Tesia, las visitas al afluente han aumentado en los últimos días.

Familias enteras no quieren dejar pasar la oportunidad de presenciar un bonito espectáculo de la naturaleza, después de años de no correr el agua por las márgenes del río y de no ver árboles verdosos.