Río Mayo luce estupendo

Visitantes como la familia Ochoa destacan que hablar de agua es hablar de vida y con ello los turistas, regionales o foráneos, llegan a este espacio con la intención de disfrutar de una tarde agradable.

"Teníamos rato que no veíamos el Río de esta manera, no tengo la menor idea de cuánto tiempo lo tuvimos seco, pero hoy es una realidad, nosotros tenemos una tradición de venir en familia, sobre todo los domingos, a pasar un rato agradable. En aquellos años hacían mucha actividad, musical, así como caballos, en los últimos fines de semana no hemos podido venir, pero espero que sigan haciendo ese tipo de presentaciones", comentaron



La jovencita Juliana Rodríguez dijo que después de saber que el Río se encontraba con agua, tomaron la decisión de venirse a tomar una sesión de fotos y todo estaba saliendo de maravilla.

"Queremos lucir al agua del Río Mayo y recordar los viejos tiempos, ya que mis padres me comentaban que antes esto se veía con muchas áreas verdes y era muy bonito", comentó.