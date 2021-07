Retener auto por no entregar boleto de estacionamiento es ilegal

Cabe recordar que hace unos días, la señora Guadalupe Quiñones hizo, en sus redes sociales, del conocimiento público que perdió el boleto de estacionamiento , por lo que se le pidió pagar una cuota de 200 pesos, a lo que ella no accedió, por lo que no le quisieron levantar las plumas del estacionamiento para que se retirara.

El litigante señaló que el acuerdo para cobrar el estacionamiento en este tipo de lugares es entre particulares, pero nunca hay un contrato con el cliente, por lo que, si se pierde el boleto de entrada, no pueden retener el vehículo, mucho menos si se hicieron compras.

"En parte este estacionamiento es propiedad privada; hay acuerdos entre los súper o centros comerciales y estos particulares, que ponen las limitaciones o plumas. Estas son concesiones que se otorgan entre ellos, pero los clientes o personas que van a consumir, no firman ningún contrato con la empresa que está prestado en servicio, supuestamente.

El haber retenido el vehículo de la señora, explicó, fue un acto de ilegalidad totalmente, y este personal que está ahí no tiene el equipo para exigir que compruebes que es tu vehículo, no son autoridad, no tiene nombramiento oficial; por ello, la señora pudo haberlos denunciado, porque se le retuvo su carro, se le retuvo una propiedad privada.