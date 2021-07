Regreso a clases presenciales aún es un riesgo en Sonora: AEPAF

"Esperemos que el inicio de clases presenciales no se vea empañado por la cuestión de la pandemia, desafortunadamente las cifras no son nada alentadoras en Sonora , seguimos con el alta de contagios y todo ello nos retrasa.

Cecilio Luna Salazar , presidente de la AEPAF, celebró la decisión de que el regreso a clases se mantenga como voluntario para aquellos padres que aún no estén al 100% convencidos de mandar a sus hijos a las aulas.

"No es un capricho que en Sonora no se quieran las clases presenciales, es más que nada por salud de nuestros hijos, entendemos que podemos tener capítulos de salud emocional, pero pues si no tenemos salud física, mucho menos vamos a tener salud emocional", recalcó.