Regresaré la paz a Sonora: Alfonso Durazo

"Se trata también de un programa de certificación, control y confianza que nos garantice que los elementos de los cuerpos de seguridad son confiables", manifestó.

El programa también incluye a las corporaciones municipales, además de buscar el mejoramiento de su condición socioeconómica, lo que se traduce en un incremento de sus percepciones salariales.

Resaltó que se requiere un riguroso combate a la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad pública en Sonora, ya que es la raíz de la inseguridad que se vive.

En cuanto al combate de la corrupción, dijo que su Gobierno primero integraría a funcionarios públicos con una trayectoria y desempeño honesto, ético y transparente.

Otra de las acciones fundamentales para el combate de la misma, será buscar el buen funcionamiento de las instituciones que ya existen para denunciar este tipo de actos.

"Tenemos un aparato sumamente costoso y en un Estado con altos niveles de corrupción como es Sonora, no hay un solo corrupto en la cárcel", expresó el candidato por los partidos Morena, Nueva Alianza y Verde Ecologista.

Dijo, además, que, siguiendo los ideales de la 4T, él gobernará con el ejemplo para atacar los problemas de corrupción, poniendo orden en la Contraloría del Estado y en el Sistema Anticorrupción.

"Si no es así, se tienen entonces que relevar a aquellos funcionarios que no cumplen con su responsabilidad, si bien quienes integran el Sistema Anticorrupción son propuestos por el gobernador, son electos por el Congreso del Estado, cuando yo llegue me encontraré ya con responsables electos de ese sistema y espero que ellos se sumen", puntualizó.

Promete apoyos a los ganaderos

Crear sociedades cooperativas de producción en las regiones de la sierra para apoyar principalmente a pequeños ganaderos y que los recursos lleguen de manera directa y sin intermediarios para los productores ganaderos, sostuvo Alfonso Durazo Montaño, en Rosario Tesopaco.

"Estas cooperativas deberán de incrementar la productividad y le den un valor agregado a su producción; en lugar de vender una vaca flaca engordarla y vender la carne y crear engordas regionales para no llevarse el ganado a Hermosillo, donde se hace todo el negocio", explicó el candidato de la Alianza "Juntos haremos historia en Sonora".

Acompañado de la candidata a diputada federal por el Distrito federal VII, Shirley Vázquez, y ante cerca de 300 asistentes del municipio serrano, el senador con licencia agregó que los apoyos a los ganaderos serán directos.

"Desde aquí les decimos a la Unión Ganadera: ¡Se les acabó! Los apoyos van a ser directos a la gente. Y nada de manejar y administrar los recursos públicos. Les van a llegar directo a las y los pequeños productores".

Añadió que a los pequeños productores se les ayudará con maquinaria para construir represos y mejorar los caminos con un debido mantenimiento.

Durazo Montaño reiteró que dará prioridad a las cooperativas, que serán la vía para generar mayor riqueza en la población y para que los jóvenes tengan oportunidades sin salir de sus lugares de origen.

De llegar a la gubernatura este 6 de junio, el oriundo de Bavispe se comprometió a ampliar la carretera de Ciudad Obregón a Rosario Tesopaco y mejorar las áreas que representan mayor riesgo para los viajantes.