Reducen construcción de casas económicas

El presidente de Canadevi indicó que este faltante de construcción de viviendas económicas se debe a diversos factores, entre ellos los costos de los materiales, así como el precio de uso de suelo.



"Esto es un conjunto de todo, anteriormente teníamos un incentivo muy importante del Gobierno Federal, que ese incentivo era para los derechohabientes, que era cuando alguien quería adquirir una vivienda y no les alcanzaba y el Gobierno Federal les completaba con un subsidio, pero éste ya no se otorga, lo que es una atenuante importante de por qué ya no pueden comprar.