El mandatario estatal recalcó que el tema de la seguridad en la entidad es uno de sus principales objetivos para trabajarlo de inmediato, así como la educación, la salud, y subsanar las finanzas de la entidad, las cuales están en quiebra.

Noticia Relacionada Asaltan gasolinera a punta de pistola

PUBLICIDAD

"Hoy vivimos, no sólo el inicio de un nuevo gobierno, vivimos un cambio de época. Esta nueva historia la iniciamos juntos en campaña y la refrendamos con la victoria del 6 de junio, cuyos resultados fueron inéditos por la dimensión de la votación obtenida a nuestro favor. Recibimos un estado arrasado por los malos gobiernos; por décadas, Sonora fue botín de voraces jerarcas.

"El gobierno fue manejado como un rancho encargado a un voraz caporal, gobiernos que se decían distintos; resultaron idénticos. Estuvieron marcados por la corrupción, el despilfarro, el derroche, los lujos y las fantasías, y guiados por un capitalismo de cuates que sólo sabe vivir de corrupción. Hago la honrosísima excepción del gobierno del doctor Samuel Ocaña", puntualizó.

Durazo Montaño señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se habla de un sexenio perdido; no obstante, con esos desafíos ve el futuro con optimismo.

"Me he preparado toda mi vida para la responsabilidad que hoy asumo. Cumpliré con las expectativas de renovación que hoy animan a las y los sonorenses. Que no quepa duda: mi compromiso fundamental es de carácter ético; me aplicaré a fondo a desterrar los vicios y negligencias del actual régimen político, desprovisto, lamentablemente, de todo rasgo de inocencia", manifestó el mandatario estatal.

Asimismo, en su primer acto como gobernador de Sonora encabezó la instalación de la Mesa Estatal de Seguridad, a la cual dará seguimiento continuo.

Durazo Montaño estuvo acompañado por Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, así como por la secretaria de Seguridad en Sonora, María Dolores del Río Sánchez, y la fiscal general del estado, Claudia Indira Contreras Córdova, entre otros.