Reprueban alza de peaje en las casetas

El Movimiento por el Libre Tránsito de Sonora reprobó el incremento de las tarifas de peaje, anunciado por Caminos y Puentes Federales, que entró en vigor a partir de este viernes 10.

Alfonso Canaán Castaños, dirigente de la agrupación, informó que Capufe argumentó que se trata de un ajuste del 3 por ciento, de acuerdo a la inflación, y permitirá garantizar mejores condiciones de seguridad, mantenimiento y modernización.

"Es un aumento que no se justifica, sobre todo en casos concretos como Sonora, donde no hay vías alternas y la concesión ya está vencida, así como en casos como Navojoa, que cuenta con dos casetas desde hace muchos años", señaló.

Aseguró que el incremento lesionará más la economía de las personas, ya sea que circulen o no por la carretera, ya que es de carácter inflacionario.

"Es decir, con ese aumento al peaje, también subirán de precio todos los productos que son transportados vía terrestre por las carreteras de cuota, como los de la canasta básica, medicamentos, etcétera; un 80 por ciento de lo que consumimos en el país se transporta por esa vía", agregó.

Canaán Castaños dijo también que la mayoría de las concesiones carreteras están vencidas y/o llenas de irregularidades, pero siguen operando de manera impune.

"Generan riqueza para unos cuantos, se habla de 60 mil millones de pesos los que se recaudan anualmente en México, mientras el grueso de la población que utiliza la red carretera se tiene que ver obligada a pagar altos costos de peaje en rúas de mala calidad, sin vías alternas e inseguras", manifestó.

"Además, esos recursos millonarios no son auditados, no se sabe qué se hace con ellos, a dónde van a parar, no hay ninguna transparencia; es una situación muy injusta que ya debe terminar en nuestro país", añadió.

"Una vez más, Capufe se ha salido con la suya"

Alfonso Canaán