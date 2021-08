Recaudan útiles escolares para quienes más lo necesitan

"No son niños en situación de calle, son hijos de mamás solteras o de mamás que se tuvieron que quedar como jefas de familia, que tienen dos, tres, cuatro hijos y perciben una nómina que al final les queda muy poco porque les descuentan casa, pagan los servicios básicos y solamente les queda para mal comer y mal vestir", señaló.

"Son niños por los que he buscado desde hace tres años, primero compré útiles por mis propios medios de payasita, porque a eso me dedico, el año pasado no fue tanto el movimiento por la pandemia y este año ya no tengo ahorros, ya no tengo nada y por eso salgo a recaudar donaciones", comentó.

Cabe destacar que los útiles que vayan a donar pueden ser usados que estén en buen estado, desde tijeras, colores, lápices, cuadernos, juegos geométricos, entre otros.

A quienes quieran sumarse, La Payasita Adilene Higareda estará el próximo fin de semana en la plaza Zaragoza a partir de las 09:00 horas.