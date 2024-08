Realiza UTC primer congreso agrarista

La Unión de Trabajadores del Campo (UTC) llevó a cabo en Navojoa el Primer Congreso Regional Agrarista, en el que se pronunció por mayores apoyos al sector, cuya crisis se agudizó durante el presente sexenio.

En la asamblea, Arturo Osorio Valenzuela, delegado estatal de la agrupación, manifestó su confianza en que, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la situación mejorará para el agro.

"López Obrador nos quedó a deber, porque, para empezar, nunca quiso a las organizaciones sociales, además de que desapareció la Financiera Rural y otros programas, pero confiamos en que con la presidenta Sheinbaum las cosas serán diferentes", externó.

Dijo que estos congresos se llevarán a cabo próximamente en otros municipios de la región y del estado, como parte de una lucha por reformas al Artículo 27 Constitucional y para proveerse de las necesidades y problemas del campo y tener una idea y visión clara.

"No es una rebelión o una alzada, sino que es una necesidad de que el agua regrese a la nación como era antes; no que se entregarán los distritos y módulos de riego, desde los tiempos del ex presidente José López Portillo, y que los únicos y grandes beneficiados hayan sido los agrotitanes, los grandes productores", señaló.

Consideró que muchos de los problemas actuales del campo fueron originados porque López Obrador, quien "es un hombre bien intencionado, hizo mucho caso a asesores que traían ideas equivocadas".

En el Congreso Regional, que se llevó a cabo en la Sociedad Mutualista, se registró una nutrida concurrencia y hubo varias ponencias, relativas a la reforma al Artículo 27 Constitucional; ampliación del precio de garantía del maíz y su cobertura a un universo mayor de productores; un plan de garantías bursátiles de la Secretaría de Bienestar para la adquisición de créditos de FIRA.

También se abordaron temas sobre el subsidio del diesel agropecuario; entrega de fertilizantes en tiempo y forma a los productores; facilidades para la constitución de sociedades de crédito; promoción de parques y empresas sociales de maquinaria y equipo agropecuario; revisión y auditoría a los distritos de riego que han demostrado opacidad en su funcionamiento;

atención a los conflictos agrarios y resoluciones presidenciales sin ejecutar, entre otros puntos.