Ratificarán denuncia ante la FAS contra exalcaldesa de Navojoa

Dijo que recientemente recibió una llamada telefónica desde la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) para notificarle que se abrió una carpeta de investigación por los hechos ventilados en septiembre de 2020.

Comentó que este próximo martes 28 de septiembre comparecerá ante la FAS en la ciudad de Hermosillo para ratificar el desvió de recursos y otros malos manejos en la paramunicipal.

Recordó que Rosario Quintero Borbón a través de su esposo Francisco Escoboza le exigían hacer depósitos de 200 pesos quincenales para la ex alcaldesa y 50 mil pesos más para sus dos hijos.

"Como yo no me presté a estos actos de corrupción, fue mi boleto de salida del Organismo Operador. La verdad que me extrañó que, en más del año de haber puesto la denuncia ante la FAS, apenas me hayan llamado para notificarme que ya se abrió una carpeta de investigación y que tenía que comparecer para ratificar los hechos," indicó.

Indicó que además denunció que en alguna ocasión entregó dinero en efectivo al hermano de Guadalupe Morales, ex secretario del Ayuntamiento.

Arturo Muñoz dijo que al llegar a Oomapasn el 14 de septiembre de 2020, a los días se dio cuenta que el agua no se estaba clorando, pues el laboratorio le hizo llegar el estudio que se había hecho.

A pesar de tener conocimiento la propia ex alcaldesa y el director general de la paramunicipal, el agua que recibían los usuarios no cumplía con las normas establecidas por las autoridades de salud.

"El agua estaba completamente contaminada, era prácticamente un crimen. El agua llegaba entubada, más no tratada. La ex alcaldesa atentó contra la salud de los navojoenses," recriminó.

Detalló que todos estos oficios que comprueban que el agua no se trató, se encuentran en poder la Fiscalía Anticorrupción, con fechas y firmas de la química encargada de realizar el estudio.

Comentó que era incongruente tener adeudos con la CFE de 13.5 millones de pesos y en lugar de abonar y saldarla, se estuviera desviando los 250 mil pesos mensuales para la ex alcaldesa y sus dos hijos.