"Además, en el caso del Municipio de Navojoa, nunca hemos recibido beneficios, proyectos u obras por la operación de La Jaula", aseguró a Diario del Mayo el dirigente comunitario al hablar sobre los acuerdos de la Secretaría de Gobernación y el Movimiento por el Libre Tránsito, para que las casetas sean liberadas por las personas que las tienen tomadas desde hace más de cuatro años.

Noticia Relacionada Quitar casetas es la solución

PUBLICIDAD

García Borbón enfatizó también que los indígenas tienen derechos internacionales y uno de ellos es que "nos tienen que consultar, por lo que, si una autoridad quiere hacer algún proyecto, nosotros tenemos que dar el consentimiento a cambio de algún beneficio, pero que sea beneficio para la comunidad, no personales".

Con respecto a que los habitantes del sur de Sonora no pagarán peaje tras comprobar residencia, consideró que esta medida ya fue aprobada en otros años, pero termina siendo muy burocrática.

Dijo que muchos habitantes de Bacabachi, no sólo de la cabecera, sino de las 16 comunidades de la comisaría, tienen que ir y venir constantemente a la ciudad de Navojoa por distintos motivos, y la mayoría de sus vehículos no tienen "chip" porque no reúnen los muchos requisitos que se piden.

"Que las autoridades ya se dejen de cosas, que quiten todas las casetas, de cualquier manera, los recursos que se recaudan, cuando los tiene en su poder Capufe, nunca se han reflejado en una mejor carretera", subrayó Rosario García.