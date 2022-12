Quieren sanitarios en escuela Obregón

Iván García, representante de los paterfamilia, explicó que están realizando un llamado tanto a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) como al Instituto Sonorense De Infraestructura Educativa (ISIE) para retomar la construcción al considerar prioritaria la obra por la necesidad de contar con baños en la institución.

Son casi 200 padres de familia quienes están respaldando la petición, dado que actualmente solo se tiene baños para niñas, debido a que en un principio era una institución exclusiva para ellas, pero al convertirse en modalidad mixta aseguran, se volvió prioritaria esta construcción que por trámites de las diferentes instancias suma cuatro semanas frenada.

“El grupo de padres tomó la decisión de pedir que se retome esta obra, tenemos a nuestros hijos en la escuela y en el caso de los niños no cuentan con un baño para ellos, no es una protesta sino una petición, no se nos había informado nada hasta que los niños nos comentaron las dificultades por no contar con un baño”, manifestó.

El representante de padres de familia indicó que en un principio se les dijo que la obra estaba justificada, pero después sin informarles se detuvo la construcción.

Según la última explicación que se le brindó al colectivo fue que se va adecuar la fachada para poder seguir la construcción, pero desconocen fechas para que se continúe con la obra ni cuál fue el último veredicto del INAH, siendo por ahora los niños el daño colateral por la decisión tomada.