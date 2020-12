Quieren evitar la ley contra toma de casetas

El vocero de la organización, Alfonso Canaan Castaños, dijo que las reformas a la ley que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados federales , no resuelve el problema de fondo de las casetas; debieron haber analizado el esquema de las concesiones carreteras ya que se quedan con el 95.5 de lo recaudado y a las arcas públicas del Estado el 00.5%.

Agregó que en el caso del mantenimiento y la concesión de las rúas se hace con dinero público, lo que se traduce en un boquete financiero para la economía nacional.

"Estamos tratando de cabildear con algunos senadores como Nestora Salgado, Alejandro León y otros que supuestamente son de izquierda, para frenar esa reforma, si no podemos en el Senado nos iremos al amparo ante el Poder Judicial de la Federación", explicó.

Canaan Castaños criticó a algunos diputados de Morena que votaron a favor de la ley, ya que nos respetaron los principios de su partido, que son, no mentir, no robar y no traicionar el pueblo de México, por ello en las elecciones la gente les cobrará la factura.