¿Quién es Érick Amaya?, el chef sonorense que cocinó para Carín León

Con poco dinero en su bolsillo, Érick Amaya Quintero hizo su primer pastel a los 10 años de edad y fue un regalo para su papá, pues desde niño supo que la cocina sería una de sus más grandes pasiones.

Conforme pasó el tiempo, el consolidado chef profesional de 41 años y originario de Hermosillo, Sonora, fue mejorando su talento culinario al elaborar pasteles sofisticados y con un alto grado de perfección.

Y precisamente uno de estos pasteles fue el que hizo con temática de Gokú para el cantautor hermosillense Carín León en su famosa fiesta de cumpleaños, realizada recientemente en San Carlos, Sonora.

"¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Yo no me lo creía y si lo pienso todavía no me la creo. Desde morrito siempre estuve metido en la cocina, siempre me gustó mucho", reveló el chef pastelero.

Érick Amaya Quintero estudió Gastronomía en Puebla, en el Instituto Culinario de México y aún tiene muy marcado el recuerdo de su primer pastel para su papá, al ser un momento decisivo en su futura carrera profesional.

"A los 10 años hice mi primer pastel así, de la nada, porque quería darle un regalo a mi papá y no tenía dinero. Investigué unas recetas que tenía mi mamá y descubrí una que tenía casi todo y el poquito dinero que tenía me alcanzaba para comprar lo que me hacía falta e hice un pastel de tres leches, fue un gran éxito y estaba bien bueno. Funcionó", contó.

NETFLIX

Además, Érick Amaya Quintero aparece en varios capítulos de la segunda temporada de la serie de Netflix "Pasteleros contra el Tiempo", una experiencia inolvidable para el chef que tiene 14 años de pastelero.

"Nos divertimos un montón, nos reímos mucho, aprendimos otro tanto y conocimos gente maravillosa y la experiencia que nos quedó que es espectacular", destacó.

Érick Amaya Quintero continuará su vida haciendo pasteles, pues según sus palabras, es un gran privilegio ser parte de la alimentación de otras personas.

"Es la vida, todo mundo comemos y disfrutamos comer algo, el mundo gira alrededor de la comida. Toda la vida gira alrededor de la comida y es un gran privilegio ser parte de la alimentación de otras personas. Puede ser un lujo y un placer, es algo inexplicable, maravilloso y superbonito", finalizó.