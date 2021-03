Queremos entrar al pozo para asegurarnos que no hay nadie

Cecilia Flores vocera de las buscadoras indicó que aunque un elemento del cuerpo de bomberos ingresó al lugar a ellas no se les permitió ver la cámara para confirmar que realmente no había nadie en el interior y pedirán apoyo para ingresar al lugar.

El colectivo de buscadoras que fue informado sobre posibles cuerpos en el interior de un pozo al sur poniente de Hermosillo , donde se comentó que solo existe el cuerpo de un perro en el interior, aseguró que no se detendrán hasta cerciorarse por ellas mismas que en el interior no hay personas sin vida.

"Padres, madres y hermanos familia de desaparecidos que piensan que ahí está su familiar y que ellos no están conformes con la respuesta que están dando las autoridades, no sé quién se metió y que están diciendo que no hay nada, porque ellos están diciendo que pueden estar seguras que ahí están sus familiares" explicó Cecy Flores.

Aseguró que hablarán con personal de la AMIC, para que las apoyen y que sea una integrante del colectivo la que entre al pozo para confirmar que no hay cuerpos en el lugar.

"Por miedo, porque no nada más somos nosotras, tenemos alguien atrás que nos espera que nos necesita, entonces muchas familias a lo mejor nosotros en algún momento decimos que perdimos el miedo, pero somos seres humanos y tenemos miedo" fue la respuesta de Cecilia cuando se le preguntó él porque hay personas que no denuncian si conocen donde hay cuerpos de personas.

"Las autoridades nunca nos van a llevar a nuestros hijos desaparecidos a nuestra casa, la gente es más cómoda quedarse en su casa, esperando que las mamás buscadoras o las autoridades les lleven a su familiar a su casa" argumentó la buscadora.

Confirmó que continuarán sus búsquedas en todo el Estado, mientras existan personas desaparecidas y haya personas con ganas de buscarlas.