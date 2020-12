Queda auto en Navojoa

El esperado evento fue transmitido totalmente en vivo a través de la página de la Fundación y de las estaciones de Los 40 en Sonora.

El ganador de la rifa es un conocido navojoense que, al escuchar de viva voz de los organizadores que se había sacado un auto, pensó que se trataba de una broma.

"Pensé que alguien me estaba vacilando, todavía no me la puedo creer que me gané el auto", fueron las primeras palabras de Valenzuela Márquez.

Después de la rifa, el ganador se trasladó hasta la sede de la Fundación para recibir su premio.

"Nunca me había sacado nada en mi vida, de hecho, el número que había comprado primero, me lo cambiaron de última hora. Al final me dejaron el afortunado, no me la creo todavía", expresó.

Hugo Camou Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de ISA y de la Fundación, agradeció vía telefónica a todas las personas que hicieron posible se llevara a cabo esta rifa.

"Me complace mucho que tengamos amigos, simpatizadores y gentes que nos apoya y nos ha apoyado siempre. Me da mucho gusto que el auto se haya quedado en Navojoa, donde se impulsa mucho a la educación. Sé que mi madre estaría muy agradecida por lo que han hecho posible", expresó.

Entre los invitados que asistieron a la rifa estuvieron Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Heliodoro Montoya, presidente del Patronato del Instituto Tecnológico de Sonora; Jorge Ramos Arvizu, director de Aceites del Mayo; Mauricio López Acosta, director de Itson Navojoa; Mirla Cervantes, directora del Instituto Tecnológico de Huatabampo, y la arquitecta Yalia Salido Ibarra.

También la empresaria María Dolores Rosas, Javier Cota, director de Operaciones de ISA Corporativo; Martín Soria Rivera, coordinador de la Oficina de Convenciones y Visitantes, entre otras personalidades.