"Que ya no se gobierne con ocurrencias..."

Explicó que la encuesta, con la que se espera contar con la participación de más de mil navojoenses, permitirá recaudar datos precisos de información de los problemas cotidianos de la gente, sus percepciones y necesidades.

Dijo que, tras la obtención de dichos datos, podrán analizarse por las distintas áreas que se conformarán en la asociación con grupos de participación ciudadana, quienes serán organizados en diversas mesas de trabajo y serán conformadas por dirigentes de diferentes profesiones o especialidades.

"Una vez hecho lo anterior, se estará en posibilidades de proponer esas ideas y alternativas con políticas públicas a los gobiernos, ya sea municipal, estatal o federal, según corresponda en cada problema en particular", agregó Meza Lara, quien estuvo acompañado por Jesús Alonso Vega Gastélum y Marianela Berttolini, directivos de la citada asociación civil.

"Es muy importante que se gobierne en base a esas políticas, porque muchas veces los presidentes municipales hacen obras donde no se ocupan o no hacen donde verdaderamente se necesitan; en ocasiones son unas verdaderas ocurrencias lo que hacen de sus políticas públicas, que no responden a un trabajo metodológico y al sentir y necesidades del ciudadano y del Municipio", subrayó Vega Gastélum.

Asimismo, en la rueda de prensa se enfatizó que cualquier ciudadano puede responder la encuesta, sin importar su estatus económico, edad, profesión, colonia o localidad donde habita, que pudiera ser en el área urbana o rural.

"Precisamente lo que se requiere es la diversidad y percepción de los entrevistados, que proporcionen información verídica de lo que sucede en sus entornos", añadieron.

La encuesta tiene un formato muy sencillo e, incluso, se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, la cual contiene algunas preguntas que están relacionadas con los principales servicios de nuestro Municipio; "no tomará más de 10 minutos en contestarla", aseguraron.